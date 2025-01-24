Красуні у вечірніх сукнях: сестри Спенсер знялися у фотосесії для глянцю

В інтерв'ю виданню три племінниці принцеси Діани розповіли про психічне здоров'я, свої весілля та багато іншого, а також вперше разом з'явилися на обкладинці журналу.

Леді Кітті розповіла, як пишається своїм кузеном – принцом Вільямом, після того, як вони разом відвідали премію Centrepoint Awards у Британському музеї, присвячену людям, які одного разу зіткнулися з безпритульністю.

Сестри Спенсер, фото: instagram.com/tatlermagazine

Centrepoint – благодійна організація, покликана допомагати безпритульним дітям, яку підтримувала її тітка принцеса Діана, і яка була одним із перших королівських патронатів принца Вільяма. Цього року виповнюється 20 років, як 42-річний принц Уельський почав працювати з організацією, продовжуючи справу своєї матері.

Сестри Спенсер, фото: instagram.com/tatlermagazine

У статті на обкладинці журналу Tatler про Кітті, Амелію та Елізу сестри також відкрито розповіли про своє психічне здоров'я.

Сестри Спенсер, фото: instagram.com/tatlermagazine

"Я ходила до психотерапевта останні 17 років", — розповіла 32-річна Еліза виданню. "Я думаю, що у кожного має бути хтось, з ким можна поговорити, хто знаходиться за межами його близького кола. Це привілей — мати когось, хто допоможе тобі, підтримає та направить тебе".

Кітті також поділилася рідкісними подробицями про свою дочку Афіну, якій 2 роки, назвавши її "маленьким Тельцем", яка дуже схожа на сетер-близнючок. "Це так кумедно... так здорово для неї, коли вона має цих двох тіток, які вриваються у двері”.

Кітті Спенсер, фото: instagram.com/tatlermagazine

Ставши матір'ю, Кітті сказала: "Я роблю набагато менше зараз, ніж робила, коли в мене є моя маленька дівчинка… Я набагато більш перебірлива, тому що у мкене менше вільного часу. Я маю справді хотіти щось робити. Я задоволена балансом", — додала вона.

Сестри Спенсер, фото: instagram.com/tatlermagazine

Нагадаємо, раніше ми показували вам фото маленької Афіни, яка схожа на принцесу Шарлотту Уельську.

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