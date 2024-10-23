Красуні в коктейльних сукнях: сестри Спенсер потусувалися на вечірці у Нікі Гілтон

Захід організували Нікі Гілтон та Ребеккаа Валланс на честь запуску їхньої святкової колекції у The Bar at Gaia у британській столиці.

Амелія одягла мерехтливу червону сукню з поясом на талії та глибоким вирізом на декольте. Вбрання доповнила металевими босоніжками на шпильках і клатчем їм до тону. Біляве волосся розпустила і накрутила хвилями та зробила макіяж. Її сестра Еліза обрала коротку чорну сукню з білим коміром і прозорими рукавами, розшиту перлами. Вона взула чорні туфлі-човники і в руках тримала рожевий клатч. У неї також було розпущене волосся та макіяж на обличчі.

Леді Амелія та Еліза Спенсери / Фото: Getty Images

Тусовку відвідала і їхня старша сестра леді Кітті Спенсер. Вона одягла чорну сукню зі сміливим вирізом на декольте, взула чорні туфлі-човники з пряжками, у неї на шиї було діамантове кольє з квіткою, а у вухах сережки-цвяшки. Волосся вона розпустила і зачесала на бік, зробила макіяж у теплих відтінках зі стрілками на повіках і підкреслила губи.

Кітті Спенсер / Фото: Getty Images

Вечірку також відвідала принцеса Йоркська Беатріс, яка вагітна другою дитиною. Для світського виходу вона обрала сукню з короткими рукавами та бантами на грудях.

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

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