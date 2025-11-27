Красуня у вечірній сукні зі стразами: Іванка Трамп показала підрослу доньку

Іванка Трамп із донькою / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп опублікувала в Instagram Stories знімки своєї 14-річної доньки Арабелли. Дівчинка виросла справжньою красунею.

На першому фото мама з донькою позує на балконі на тлі Ейфелевої вежі у Парижі. Іванка одягнена у сірий смугастий штанний костюм, а Арабелла — у чорне пальто, блакитну сорочку у смужку, бежеву спідницю міді А-силуету і взута у чорні чоботи.

На іншому знімку Арабелла продемонструвала красивий образ у вечірній графітовій сукні на бретельках і з сірим верхом, прикрашеним стразами, і в чорних туфлях-човниках. Волосся її було зібране у пучок, на обличчі був ніжний макіяж, а на шиї красувалося намисто.

