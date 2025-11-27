- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 227
- Час на прочитання
- 1 хв
Красуня у вечірній сукні зі стразами: Іванка Трамп показала підрослу доньку
Донька Іванки Трамп дуже на неї схожа.
Іванка Трамп опублікувала в Instagram Stories знімки своєї 14-річної доньки Арабелли. Дівчинка виросла справжньою красунею.
На першому фото мама з донькою позує на балконі на тлі Ейфелевої вежі у Парижі. Іванка одягнена у сірий смугастий штанний костюм, а Арабелла — у чорне пальто, блакитну сорочку у смужку, бежеву спідницю міді А-силуету і взута у чорні чоботи.
На іншому знімку Арабелла продемонструвала красивий образ у вечірній графітовій сукні на бретельках і з сірим верхом, прикрашеним стразами, і в чорних туфлях-човниках. Волосся її було зібране у пучок, на обличчі був ніжний макіяж, а на шиї красувалося намисто.
Нагадаємо, Іванка Трамп показала, як вони відсвяткували день народження старшого сина.