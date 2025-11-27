ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
227
Час на прочитання
1 хв

Красуня у вечірній сукні зі стразами: Іванка Трамп показала підрослу доньку

Донька Іванки Трамп дуже на неї схожа.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Іванка Трамп із донькою

Іванка Трамп із донькою / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп опублікувала в Instagram Stories знімки своєї 14-річної доньки Арабелли. Дівчинка виросла справжньою красунею.

На першому фото мама з донькою позує на балконі на тлі Ейфелевої вежі у Парижі. Іванка одягнена у сірий смугастий штанний костюм, а Арабелла — у чорне пальто, блакитну сорочку у смужку, бежеву спідницю міді А-силуету і взута у чорні чоботи.

Іванка Трамп із донькою / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп із донькою / © Instagram Іванки Трамп

На іншому знімку Арабелла продемонструвала красивий образ у вечірній графітовій сукні на бретельках і з сірим верхом, прикрашеним стразами, і в чорних туфлях-човниках. Волосся її було зібране у пучок, на обличчі був ніжний макіяж, а на шиї красувалося намисто.

Донька Іванки Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Донька Іванки Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Нагадаємо, Іванка Трамп показала, як вони відсвяткували день народження старшого сина.

Дата публікації
Кількість переглядів
227
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie