Красуня в прозорій сукні: вагітна співачка Ріанна відвідала прем’єру фільму

Ріанна / © Getty Images

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Співачка, яка зараз вагітна своєю третьою дитиною, з’явилася на доріжці в небесно-блакитному вбранні, що підкреслює її великий вагітний живіт. Вбрання було на тонких бретельках, розшите камінням, бісером і пір’ям.

Ріанна доповнила образ гостроносими туфлями на підборах, зібрала волосся шпилькою ззаду, зробила виразний макіяж очей і підкреслила губи олівцем та блиском. Також у неї у вухах були сережки-кліпси і ще кілька кафів, а на пальці виблискувала каблучка з блакитним каменем. Рірі позувала перед камерами з усмішкою на обличчі.

Співачка Ріанна / © Getty Images

Нагадаємо, кілька днів тому артистка Ріанна та батько її дітей ASAP Rocky прибули разом на показ Dior, тримаючись за руки. Пара виховує двох синів і дуже хоче, щоби в їхній родині з’явилася дочка.

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ASAP Rocky і Ріанна / © Getty Images