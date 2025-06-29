ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
756
Час на прочитання
1 хв

Красуня в прозорій сукні: вагітна співачка Ріанна відвідала прем’єру фільму

Співачка Ріанна відвідала світову прем’єру фільму «Смурфіки» у Mont des Arts у Брюсселі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Ріанна

Ріанна / © Getty Images

Співачка, яка зараз вагітна своєю третьою дитиною, з’явилася на доріжці в небесно-блакитному вбранні, що підкреслює її великий вагітний живіт. Вбрання було на тонких бретельках, розшите камінням, бісером і пір’ям.

Ріанна доповнила образ гостроносими туфлями на підборах, зібрала волосся шпилькою ззаду, зробила виразний макіяж очей і підкреслила губи олівцем та блиском. Також у неї у вухах були сережки-кліпси і ще кілька кафів, а на пальці виблискувала каблучка з блакитним каменем. Рірі позувала перед камерами з усмішкою на обличчі.

Співачка Ріанна / © Getty Images

Співачка Ріанна / © Getty Images

Нагадаємо, кілька днів тому артистка Ріанна та батько її дітей ASAP Rocky прибули разом на показ Dior, тримаючись за руки. Пара виховує двох синів і дуже хоче, щоби в їхній родині з’явилася дочка.

ASAP Rocky і Ріанна / © Getty Images

ASAP Rocky і Ріанна / © Getty Images

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
756
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie