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Красуня в прозорій сукні: вагітна співачка Ріанна відвідала прем’єру фільму
Співачка Ріанна відвідала світову прем’єру фільму «Смурфіки» у Mont des Arts у Брюсселі.
Співачка, яка зараз вагітна своєю третьою дитиною, з’явилася на доріжці в небесно-блакитному вбранні, що підкреслює її великий вагітний живіт. Вбрання було на тонких бретельках, розшите камінням, бісером і пір’ям.
Ріанна доповнила образ гостроносими туфлями на підборах, зібрала волосся шпилькою ззаду, зробила виразний макіяж очей і підкреслила губи олівцем та блиском. Також у неї у вухах були сережки-кліпси і ще кілька кафів, а на пальці виблискувала каблучка з блакитним каменем. Рірі позувала перед камерами з усмішкою на обличчі.
Нагадаємо, кілька днів тому артистка Ріанна та батько її дітей ASAP Rocky прибули разом на показ Dior, тримаючись за руки. Пара виховує двох синів і дуже хоче, щоби в їхній родині з’явилася дочка.