Красуня і натхненниця: дівчина Пітера Філліпса змінила його життя на краще

Ліндсі Воллес і син принцеси Анни — Пітер Філліпс — зустрічаються вже два роки і дуже щасливі одне з одним.

Завдяки Ліндсі Пітер, який раніше був одружений з Отем Келлі, повернувся до давньої пристрасті у своєму житті — роботі на трасі Формули-1. Наразі він очолює відділ із залучення партнерів агентства з прав на спорт та розваги CSM Sport & Entertainment, повідомляє Hello!.

Пітер Філліпс та Ліндсі Воллес / Фото: Getty Images

Саме у цій сфері розпочалася його кар'єра 20 років тому. Спочатку він працював у Jaguar Racing, а потім у Williams F1.

"Зараз він у прекрасному місці і не може бути щасливішим ні в особистому, ні в професійному житті. Пітер і Ліндсі мають такий природний і чудовий вигляд разом і неймовірно щасливі. Вони обидва дуже закриті люди, але їхні фотографії на коронаційному концерті, і ці усмішки говорять самі за себе", — розповів пресі близький друг пари. "Ліндсі справді ковток свіжого повітря. Крім того, він повернувся до захопливого світу Формули-1. Працювати в такому середовищі — мрія кожного хлопчика", — додає друг.

Крім того, син принцеси Анни був задоволений тим, що король Чарльз III дозволив йому і його коханій бути присутніми у королівській ложі на концерті на честь коронації короля і королеви в травні.

Онук королеви Єлизавети Пітер Філліпс привів подругу Ліндсі Воллес на концерт на честь коронації / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Пітер Філліпс раніше був одружений з Отем Келлі. Їхній шлюб тривав від 2008 по 2021 рік, але від 2019-го пара вже не жила разом. Вони виховують двох дочок – Саванну та Айлу.

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