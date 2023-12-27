Красуня і у військовій формі: принцеса Леонор у горах зі своїми однокурсниками

Іспанська принцеса та спадкоємиця трону навчається у військовій академії Сарагоси.
Це фото було зроблено до того, як члени королівської родини Іспанії вирушили на різдвяні канікули.
На фотографії принцеса Леонор зазнімкована на схилах Астуна під час військової підготовки в Арагонських Піренеях зі своїми однокурсниками з Генеральної військової академії Сарагоси, в Уеську.
Принцеса Леонор разом зі своїми однокласниками розпочинає здійснення плану навчання, спрямованого на розвиток навичок роботи в зимових умовах та посилення комплексної військової підготовки.
Нагадаємо, у серпні 2023 року принцеса Леонор вступила до військової академії, де навчався і її батько король Філіп VI. А у вересні королівська родина була присутня на її присязі.
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