Красуня і у військовій формі: принцеса Леонор у горах зі своїми однокурсниками

Це фото було зроблено до того, як члени королівської родини Іспанії вирушили на різдвяні канікули.

На фотографії принцеса Леонор зазнімкована на схилах Астуна під час військової підготовки в Арагонських Піренеях зі своїми однокурсниками з Генеральної військової академії Сарагоси, в Уеську.

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Принцеса Леонор разом зі своїми однокласниками розпочинає здійснення плану навчання, спрямованого на розвиток навичок роботи в зимових умовах та посилення комплексної військової підготовки.

Нагадаємо, у серпні 2023 року принцеса Леонор вступила до військової академії, де навчався і її батько король Філіп VI. А у вересні королівська родина була присутня на її присязі.

Принцеса Леонор / Фото: Associated Press

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