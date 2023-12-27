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Красуня і у військовій формі: принцеса Леонор у горах зі своїми однокурсниками

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Красуня і у військовій формі: принцеса Леонор у горах зі своїми однокурсниками

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Іспанська принцеса та спадкоємиця трону навчається у військовій академії Сарагоси.

Це фото було зроблено до того, як члени королівської родини Іспанії вирушили на різдвяні канікули.

На фотографії принцеса Леонор зазнімкована на схилах Астуна під час військової підготовки в Арагонських Піренеях зі своїми однокурсниками з Генеральної військової академії Сарагоси, в Уеську.

Принцеса Леонор / © Getty Images
Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Принцеса Леонор разом зі своїми однокласниками розпочинає здійснення плану навчання, спрямованого на розвиток навичок роботи в зимових умовах та посилення комплексної військової підготовки.

Нагадаємо, у серпні 2023 року принцеса Леонор вступила до військової академії, де навчався і її батько король Філіп VI. А у вересні королівська родина була присутня на її присязі.

Принцеса Леонор / © Associated Press
Принцеса Леонор / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
1039
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