Красуня Кейт: принцеса Уельська у смарагдовому костюмі та туфлях-човниках приїхала до Лідса

Принцеса Уельська відвідала сьогодні сімейну текстильну фабрику AW Hainsworth у Лідсі, з якою у неї склалися приємні особисті зв'язки.

Фабрика виготовляє британські вовняні тканини, високоякісний технічний текстиль і тканини. 1958 року прапрадід принцеси продав компанію William Lupton & Co компанії AW Hainsworth.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

На зустріч Кетрін приїхала в ефектному смарагдовому штанному костюмі від Burberry, під який одягла білу блузку і підібрала до аутфіту смарагдові замшеві туфлі-човники від Gianvito Rossi.

Образ принцеси був доповнений маленькими сережками-кільцями, декорованими перлами й намистом у вигляді золотого ланцюжка. Також принцеса продемонструвала свою нову зачіску - її довге волосся було розпущене і укладене гарними хвилями, чубок був укладений на бік, а макіяж на обличчі виконаний у теплих відтінках з акцентом на очі.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Раніше ми згадували, як Кетрін носила зачіски з чубчиками та які укладання робила у різні роки.

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