Красуня навіть без підборів: королева Летиція у штанях та кросівках на святі у Мадриді

Король та королева Іспанії відвідали святкування двохсотліття Національної поліції у Королівському палаці в Мадриді.
Це був третій вихід королеви Летиції після того, як вона оголосила, що зламала палець на нозі і тому носить тепер лише взуття без підборів.
Сьогодні королева була одягнена в білі штани, жакет від Uterqüe в принт "гусяча лапка" і взута в білі кросівки Vivobarefoot. Образ королеви доповнювали сережки-цвяшки з діамантами, які вона вже носила у понеділок, та улюблена каблучка Coreterno.
Буквально день тому публіка бачила образ королеви у молочному костюмі та білих кедах, коли вона з чоловіком сяяла на врученні молодіжних літературних премій у Мадриді.
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