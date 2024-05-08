Красуня навіть без підборів: королева Летиція у штанях та кросівках на святі у Мадриді

Це був третій вихід королеви Летиції після того, як вона оголосила, що зламала палець на нозі і тому носить тепер лише взуття без підборів.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Сьогодні королева була одягнена в білі штани, жакет від Uterqüe в принт "гусяча лапка" і взута в білі кросівки Vivobarefoot. Образ королеви доповнювали сережки-цвяшки з діамантами, які вона вже носила у понеділок, та улюблена каблучка Coreterno.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Буквально день тому публіка бачила образ королеви у молочному костюмі та білих кедах, коли вона з чоловіком сяяла на врученні молодіжних літературних премій у Мадриді.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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