Красуня навіть в пом'ятих кюлотах: новий аутфіт королеви Максими

Кожен робочий день нідерландської королеви Максими розписаний буквально по хвилинам.

Вчора королева Максима відкривала Будинок культури і управління Мідден-Гронінген в Гогезанді, і з'явилася на заході в сукні кавового кольору з блакитною вишивкою від Zeus + Dione з контрастною декоративною строчкою і плетеним поясом.

А вже сьогодні, 16 вересня, Її Величність була присутня на відкритті національного надшвидкого комп'ютера Snellius в Амстердамі. Максима одягла цього разу пудрово-рожеву блузу з прозорою вставкою, штани-кюлоти з поясом на талії, які, на жаль, трохи пом'ялися, в руці королева тримала короткий жакет, а взута була в лаковані туфлі з бантиками і на підборах.

Королева Максима / Getty Images

Також вона взяла з собою клатч-конверт зі зміїної шкіри і рукавички, які не стала одягати, а просто тримала в руках. Ну і завершували образ Її Величності обідок з квітами і сережки-кліпси теж з кольоровими каменями, виконані у формі квітки.

Королева Максима / Getty Images

Королева Максима має дуже природний вигляд і, очевидно, не користується жодними ін'єкціями краси, щоб приховати зморшки на обличчі. Зате підкреслює зовнішність насиченим макіяжем.

Королева Максима / Getty Images

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