Красуня не лише у вишиванці: королева Летиція відвідала новий захід у Мадриді

Красуня не лише у вишиванці: королева Летиція відвідала новий захід у Мадриді

Дружина іспанського короля Філіпа VI дуже зайнята жінка, але за своїм стилем та зовнішнім видом вона ретельно стежить і не допускає промахів.

Ми сьогодні у День вишиванки згадували, як іспанська королева Летиція вперше одягла українську вишиванку на знак підтримки нашої країни.

Також сьогодні дружина короля Філіпа VI з'явилася на новому публічному заході. Королева відвідала святкування 10-річчя від дня заснування "Mujeres Por Africa" у Мадриді, Іспанія.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Фонд "Жінки за Африку" - це приватна некомерційна організація, створена 2012 року Марією Терезою Фернандес-де-ла-Вега, колишнім віце-президентом уряду Іспанії. Основна мета фонду — зробити свій внесок у розвиток африканського континенту за допомогою підтримки та супроводження його жінок, які є рушійною силою його прогресу.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королева прибула на урочистий захід у білій сукні міді без рукавів, доповнивши вбрання коричневими туфлями-човниками на підборах з відкритою п'ятою. Нарешті, її Величність зняла захисну маску і стала з'являтися на публіці без неї.

Читайте також: