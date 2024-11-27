Красуня у синьому костюмі: принцеса Леонор знялася для обкладинки глянцю

Спадкоємиця іспанського трону – принцеса Леонор – з'явилася на обкладинці журналу Vanity Fair.
Старша дочка короля Філіпа VI та королеви Летиції знялася для іспанської редакції Vanity Fair груднево-січневого випуску.
Принцеса Леонор зображена на знімку великим планом, одягнена в синій штанний костюм, її волосся зібране в низький хвіст, на обличчі легкий макіяж у натуральних відтінках, що підкреслює природну красу юної принцеси.
Нагадаємо, зараз майбутня королева Іспанії проходить курс військової підготовки у Військово-морській школі Марін, після чого піде на ще один фінальний курс навчання у Генеральній авіаційній академії. У такий спосіб вона завершить повну військову підготовку.
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