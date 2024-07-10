Красуня у синьому: принцеса Люксембургу Стефанія відвідала дитячу лікарню

40-річна Стефанія – принцеса Люксембургу – відвідала дитячу лікарню Kannerklinik, де побачилася з юними пацієнтами, які в ній зараз перебувають, а також оглянула нове приміщення закладу та поспілкувалася з працівниками.

Для свого виходу принцеса одягла синю сукню-сорочка від бренду Hobbs з ґудзиками спереду та невеликими складками. Це вбрання вона доповнила взуттям від Ferragamo та в'язаним яскравим клатчем.

Знімками із заходу сім'я поділилася у Instagram.

Також раніше разом із чоловіком принцом Гійомом, принцеса Стефанія відвідала концерт "Усі разом", який був організований Фондом EME у Люксембурзькому парку з нагоди 15-річчя фонду. На захід вона прийшла в костюмі відтінку запорошеної троянди.

Також сім'я дуже часто ділиться знімками своїх дітей — у них два сини Шарль та Франсуа. Цього року принцу Шарлю виповнилося 4 роки і з цієї нагоди сім'я також показувала святкові фото.

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