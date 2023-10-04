Красуня у сірому луку: принцеса Кейт відвідала громадський центр підтримки українських сімей

Кейт та Вільям неодноразово відвідували центри українських біженців, які змушені були залишити Україну через криваву війну, розв'язану Росією.

Цього дня Кетрін приїхала, щоб дізнатися про роботу, яку проводить організація для підтримки тих, хто прибув до цього району з України. Принцеса допомагала упаковувати посилки з їжею та одягом, які збираються передати в Україну і роздати сім'ям, які безпосередньо постраждали від війни, яка почалася з російського вторгнення в лютому 2022 року.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська також взяла участь у занятті з декоративно-ужиткового мистецтва з місцевими дітьми, де вона провела деякий час, розмовляючи з волонтерами про різні послуги, які надає центр, щоб допомогти переміщеним українцям отримати підтримку, поради та побудувати дружні стосунки на місцевому рівні.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

На зустріч Кейт приїхала у стильному сіро-білому ансамблі – білій сорочці, сірому трикотажному жилеті від Cefinn та сірих вовняних штанях, доповнивши лук гостроносими туфлями на не дуже високих підборах від J.Crew. До жилета вона прикріпила жовто-синю українську стрічку, а в руках несла букет синьо-жовтих квітів. У вухах у принцеси були золоті сережки з перлами від Shyla Jewellery, волосся було красиво укладене хвилями, а макіяж виконаний у натуральних відтінках.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у вересні 2022 року принцеса Кейт провела аудієнцію з першою леді України Оленою Зеленською у Букінгемському палаці, яка приїхала до Великої Британії, щоб бути присутньою на похороні королеви Єлизавети II.

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