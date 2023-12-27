Красуня в червоній сукні: королева Камілла влаштувала чаювання для особливої гості

Королева Камілла запросила на чаювання одну особливу гостю, а в королівському акаунті в Instagram опублікували знімки.

Захід відбувся у Віндзорському замку, його Камілла організувала для 7-річної незрячої дівчинки на ім'я Олівія. Олівія також взяла із собою на коронацію свого улюбленого плюшевого ведмедика на ім'я Коррі.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

"Минулого тижня королева була рада, що до неї приєдналася 7-річна Олівія та її родина на спеціальному різдвяному чаюванні у Віндзорському замку", — йдеться у повідомленні, опублікованому в офіційному акаунті королівської родини. "Коронаційний плюшевий ведмедик Олівії Коррі, який мандрує з нею всюди, був почесним гостем", — йшлося також в повідомленні.

На одному з фото можна побачити, як Олівія знайомить свого ведмедя із Каміллою. На іншому знімку дівчинка тримає м'яку іграшку коргі, поки вони з королевою мило розмовляють.

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Камілла з'явилася на цій зустрічі у червоній сукні від своєї улюбленої дизайнерки Fiona Clare, до якої пришпилила лаконічну брошку, зробила фірмове укладання та легкий денний макіяж.

Нагадаємо, кілька днів тому королева Камілла разом зі своїм чоловіком королем Чарльзом та рештою членів родини вирушила на різдвяну службу в Сандрінгемі.

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