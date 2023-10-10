Красуня в гіпюровій сукні: принцеса Беатріс з чоловіком Едо на галаконцерті

Принцеса Беатріс разом із чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці завітали на галаконцерт Art Of Wishes Gala 2023 у готелі OWO Raffles у Лондоні.
35-річна Беатріс мала стильний та елегантний вигляд у мереживній сукні міді з гіпюру блакитного кольору від Self-Portrait з поясом на талії, яку доповнила коротким світлим жакетом з букле від Aliceandolivia, двокольоровим клатчем Anya Hindmarch та замшевими туфлями Ral.
Волосся Беатріс було зібрано в зачіску, в макіяжі вона зробила акцент на очах і лише трохи підкреслила губи блиском, а у вухах у неї були сережки-висячки.
Її чоловік Едо одягнув синій костюм, білу сорочку, блакитну краватку і взув чорні туфлі.
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, чи планує принцеса Беатріс народжувати другу дитину.
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