Красуня в гіпюровій сукні: принцеса Беатріс з чоловіком Едо на галаконцерті

Принцеса Беатріс разом із чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці завітали на галаконцерт Art Of Wishes Gala 2023 у готелі OWO Raffles у Лондоні.

35-річна Беатріс мала стильний та елегантний вигляд у мереживній сукні міді з гіпюру блакитного кольору від Self-Portrait з поясом на талії, яку доповнила коротким світлим жакетом з букле від Aliceandolivia, двокольоровим клатчем Anya Hindmarch та замшевими туфлями Ral.

Волосся Беатріс було зібрано в зачіску, в макіяжі вона зробила акцент на очах і лише трохи підкреслила губи блиском, а у вухах у неї були сережки-висячки.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

Її чоловік Едо одягнув синій костюм, білу сорочку, блакитну краватку і взув чорні туфлі.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, чи планує принцеса Беатріс народжувати другу дитину.

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