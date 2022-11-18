Красуня в шифоновій сукні: королева Ранія на урочистому обіді

Королева Ранія та її чоловік король Абдалла II влаштували державний обід на честь короля та королеви Швеції – Карла Густава та Сільвії.

На цьому заході Ранія з'явилася у шифоновій сукні з об'ємними рукавами та поясом від Andrew Gn, вартістю 7300 доларів. Гарна сукня в підлогу і була доповнена чорним поясом навколо талії з камінням на пряжці.

Свій вечірній образ королівська особа доповнила невеликим чорним клатчем і зробила просту зачіску, зібравши кілька пасм волосся позаду шпилькою.

78-річна королева Сільвія також мала чудовий вигляд, одягнувши золотистий блейзер у поєднанні з довгою спідницею такого ж кольору. Вона також носила з собою маленький клатч. Ідеальне укладання, макіяж та сережки-висячки у вухах гармонійно завершували королівський образ.

А нещодавно ми показували вам образ королеви Ранії з аудієнції у Ватикані. 10 листопада король Йорданії Абдалла II та його дружина королева Ранія зустрілися з папою Франциском. Її Величність того дня мала теж чудовий і досить незвичайний вигляд.

Королева Ранія / Фото: Associated Press

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