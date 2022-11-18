Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Красуня в шифоновій сукні: королева Ранія на урочистому обіді

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
1136
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Красуня в шифоновій сукні: королева Ранія на урочистому обіді

Королева Ранія / Фото: Getty Images

Королева Ранія та її чоловік король Абдалла II влаштували державний обід на честь короля та королеви Швеції – Карла Густава та Сільвії.

На цьому заході Ранія з'явилася у шифоновій сукні з об'ємними рукавами та поясом від Andrew Gn, вартістю 7300 доларів. Гарна сукня в підлогу і була доповнена чорним поясом навколо талії з камінням на пряжці.

Свій вечірній образ королівська особа доповнила невеликим чорним клатчем і зробила просту зачіску, зібравши кілька пасм волосся позаду шпилькою.

78-річна королева Сільвія також мала чудовий вигляд, одягнувши золотистий блейзер у поєднанні з довгою спідницею такого ж кольору. Вона також носила з собою маленький клатч. Ідеальне укладання, макіяж та сережки-висячки у вухах гармонійно завершували королівський образ.

А нещодавно ми показували вам образ королеви Ранії з аудієнції у Ватикані. 10 листопада король Йорданії Абдалла II та його дружина королева Ранія зустрілися з папою Франциском. Її Величність того дня мала теж чудовий і досить незвичайний вигляд. 

Королева Ранія / © Associated Press
Королева Ранія / Фото: Associated Press

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1136
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація