Красуня в зеленій сукні: королева Данії Мері відвідала церемонію у Копенгагені

Навчальний заклад було засновано 1479 року і відтоді щороку він святкує цю подію. Захід традиційно відбувається у другу п'ятницю листопада за участю королівської родини. Цього року його відвідала королева Мері.

Вона вибрала для виходу у світ сукню довжини міді та насиченого зеленого відтінку. Її вбрання було від бренду Beulah London Yahvi. Воно мало рукави три чверті, пояс на талії, а також цікаву прикрасу у вигляді ґудзиків збоку на спідниці.

Образ королева доповнила також клатчем-конвертом та туфлями-човниками з імітацією шкіри рептилії. Макіяж у Мері був лаконічний, як і її зачіска з легкими кучерями. Жоден образ королеви не обходиться без прикрас і цього разу вона доповнила сукню кількома браслетами та сережками з червоними та зеленими елементами.

Королева Мері / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що також у Мері стався цікавий випадок влітку цього року — вона одягла сукню із зеленим принтом, але як виявилося, була не єдиною королівською особою, якій сподобалося те вбрання. Тоді вона для свого виходу обрала сукню романтичного дизайну від бренду ME+EM і таку саму носила Зара Тіндалл — єдина дочка принцеси Анни і онучка покійної королеви Єлизавети II.

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