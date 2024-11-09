Красуня в зеленій сукні: королева Данії Мері відвідала церемонію у Копенгагені

Королева Данії відвідала щорічну пам'ятну церемонію, що відбулася у Церемоніальній залі Копенгагенського університету (Københavns Universitet).
Навчальний заклад було засновано 1479 року і відтоді щороку він святкує цю подію. Захід традиційно відбувається у другу п'ятницю листопада за участю королівської родини. Цього року його відвідала королева Мері.
Вона вибрала для виходу у світ сукню довжини міді та насиченого зеленого відтінку. Її вбрання було від бренду Beulah London Yahvi. Воно мало рукави три чверті, пояс на талії, а також цікаву прикрасу у вигляді ґудзиків збоку на спідниці.
Образ королева доповнила також клатчем-конвертом та туфлями-човниками з імітацією шкіри рептилії. Макіяж у Мері був лаконічний, як і її зачіска з легкими кучерями. Жоден образ королеви не обходиться без прикрас і цього разу вона доповнила сукню кількома браслетами та сережками з червоними та зеленими елементами.
Нагадаємо, що також у Мері стався цікавий випадок влітку цього року — вона одягла сукню із зеленим принтом, але як виявилося, була не єдиною королівською особою, якій сподобалося те вбрання. Тоді вона для свого виходу обрала сукню романтичного дизайну від бренду ME+EM і таку саму носила Зара Тіндалл — єдина дочка принцеси Анни і онучка покійної королеви Єлизавети II.
Читайте також:
- У штанному костюмі та жовтих туфлях: королева Мері справила враження новим стильним аутфітом
- В аутфіті нюдових відтінків та леопардових туфлях: королева Мері з'явилася на церемонії
- У яскравій блузці та спідниці міді: красива королева Мері приїхала на конференцію