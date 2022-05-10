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Красуня: волонтери врятували у Горенці кішку з "патріотичними" очима

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Красуня: волонтери врятували у Горенці кішку з "патріотичними" очима

instagram.com/zoopatrul.ua/

Активісти продовжують знаходити бездомних тварин, що загубилися, у звільнених населених пунктах Київської області.

Команда "ЗооПатруля" показала у своєму Instagram кішку з гетерохромією – очима різного кольору. Її жовто-блакитні очі мають дуже патріотичний вигляд.

Димчаста красуня отримала прізвисько Ешлі. Її знайшли в зруйнованому будинку в Горенці – кішка злякано металася поверхом, де раніше була її квартира.

"До незнайомців вона поставилася з недовірою. Але в лікарні її котяче серце відтануло. Дівчинка ніжно муркотала помічниці лікаря, навіть коли в неї брали кров. Зараз із Ешлі все гаразд", — написали волонтери і додали, що Ешлі вже знайшла люблячих господарів і новий будинок.

Як волонтери, ризикуючи власними життями, врятували кицю в Бородянці

Як волонтери, ризикуючи власними життями, врятували кицю в Бородянці

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