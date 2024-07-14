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Красуня, як і її старша сестра: Піппа Міддлтон під прицілом фотографів

Красуня, як і її старша сестра: Піппа Міддлтон під прицілом фотографів

Піппа Міддлтон / Фото: Getty Images

Образ Піппи був у бохоестетиці через дизайн її комбінезону.

Молодша сестра принцеси Уельської – 40-річна Піппа Міддлтон – відвідала Вімблдонський тенісний турнір. Вона з'явилася на 12-й день змагань.

Піппу сфотографували, коли вона йшла на захід, жінка була по-літньому стильно, елегантною та через квітковий принт на її вбранні дуже романтичною. Сестра принцеси була у блакитному комбінезоні у стилі бохо від бренду Claire Mischevani, який прикрашали ґудзики спереду, трохи розкльошені штанини та рюші на рукавах.

Носила комбінезон вона у поєднанні з босоніжками на платформі, прикрасами Tiffany & Co., сонцезахисними окулярами та оригінальним плетеним клатчем від бренду J.Crew, який чудово вписувався в образ.

Піппа Міддлтон / © Getty Images
Піппа Міддлтон / Фото: Getty Images

Також Тенісний турнір відвідала мама Піппі та Кейт – 69-річна мама Керол Міддлтон. Жінка, як і її молодша дочка, обрала вбрання в квітковий принт та плетену сумку.

Керол Міддлтон / © Getty Images
Керол Міддлтон / Фото: Getty Images

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