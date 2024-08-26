Красуня з розкішним волоссям: принцеса Алексія з батьками - королем та королевою - з'явилася на перегонах

Король Нідерландів Віллем-Александр та його дружина королева Максима відвідали Гранпрі Нідерландів Формули-1 на трасі Зандворт. Також на заході з ними з'явилася середня дочка – 19-річна принцеса Алексія.

Королева Максима із сім'єю / Фото: Getty Images

Дівчина одягла просте вбрання, яке включало кофту з одним рукавом від Massimo Dutti та вільні чорні штани. Також дівчина доповнила лук кросівками від Nike та оригінальною коричневою сумкою із квадратними ручками від бренду Marina Raphael.

У руці Алексія тримала коричневу куртку-косуху, яка теж була від Massimo Dutti. Як і її мама, помітно, що Алексія обожнює прикраси, адже на руках у неї було багато браслетів та каблучок. Нігті принцеса нафарбувала темним лаком, а своє розкішне руде волосся розпустила.

Принцеса Алексія / Фото: Getty Images

Ця поява сім'ї на публіці відбулася після того, як стало відомо, що незабаром 19-річна принцеса Алексія розпочне навчання в Університетському коледжі Лондона, щоб вивчати науку та інженерію для соціальних змін. Ймовірно, ці змагання були одним із останніх публічних заходів, які вона відвідала перед тим, як поїде.

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