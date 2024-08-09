Красуня з розкішним волоссям: роздивляємося фото олімпійської медалістки Людмили Лузан

Під час Олімпіади у Парижі Україна здобула ще одну медаль. Людмила Лузан та Анастасія Рибачок принесли країні срібну медаль у веслуванні на каное-двійці на дистанції 500 метрів.

27-річна Людмила - українська спортсменка, веслувальниця-каноїстка, срібна та бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 року, чемпіонка світу, дворазова чемпіонка Європи, багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи. Цього року у колекцію дівчини додалась ще одна медаль.

У Instagram спортсменка постить багато фотографій з тренувань, у формі, однак є серед них і знімки у гарних сукнях. Та найбільшу увагу привертає розкішне кучеряве волосся дівчини.

Ми зібрали кілька фотографій зі сторінки Людмили, де вона демонструє свою неймовірну зачіску.

Вітаєм спортсменку!

Читайте також: