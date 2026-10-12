Красива королева Летиція з дочками та чоловіком-королем відвідала парад на честь святкування Національного дня

Інфанта Софія, принцеса Леонор, королева Летиція / © Getty Images

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Король Філіп VI та королева Летиція у супроводі своїх дочок, принцеси Леонор та інфанти Софії, головували на військовому параді з нагоди Національного дня Іспанії. Парад проходив між Пасео-дель-Прадо та Пасео-де-Реколетос у Мадриді, а його центром стала площа Кановас-дель-Кастільо, де члени королівської родини спостерігали за парадом та військовою демонстрацією зі своєї трибуни.

Для цього заходу королева Летиція вирішила одягнути сукню, яку вже носила раніше. Це ніжно-рожева сукня від іспанського бренду The 2nd Skin Co., одна з улюблених у її гардеробі, яку вона одягала під час державного візиту короля та королеви до Китаю минулого року.

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Інфанта Софія, принцеса Леонор, королева Летиція / © Associated Press

Вона вибрала практичні туфлі на підборах з гострим носком і відкритою п'ятою темного відтінку, в руках тримала клатч, а на грудях у неї була пришпилена брошка з колекції фамільних прикрас, які, за заповітом королеви Вікторії Євгенії, мали передаватися від королеви до королеви. Це брошка з великою блідо-сірою перлиною, оточеною діамантами, від якої звисає перлина грушоподібної форми, а у вухах Летиції також були перлинні сережки-висячки.

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Принцеса Леонор, король Філіп VI, королева Летиція, інфанта Софія / © Associated Press

Її доньки обрали різні образи. Принцеса Леонор носила військову форму, а її молодша сестра інфанта Софія одягла темно-червоний штанний костюм, що складається з подовженого двобортного блейзера і штанів зі стрілками, а також взула нюдові балетки з відкритими п'ятами. Вона розпустила довге волосся і зробила гарний макіяж у теплих відтінках.

Інфанта Софія, принцеса Леонор, королева Летиція / © Getty Images

А нещодавно ми показували, як королева Летиція у штанному костюмі та туфлях "Мері Джейн" приїхала до готелю на важливий захід, на якому головувала.

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