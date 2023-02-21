Краватка у колір українського прапора: виходи Джо Байдена із синьо-жовтим аксесуаром

Ми зібрали добірку світлин, зроблених у різний час, на яких президент США постав у синьо-жовтій краватці.

Вчора, 20 лютого, напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну Київ відвідав великий друг і надійний партнер нашої країни - президент США Джо Байден.

Він продемонстрував підтримку українському народу не лише своїм приїздом, а й зовнішнім виглядом – Байден одягнув краватку у колір українського прапора – синьо-жовту.

Джо Байден і Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Джо Байден / Фото: Associated Press

У цій символічній краватці американський лідер вийшов із вагону на головному залізничному вокзалі, пройшовся пероном, прогулявся Михайлівською площею і побував у Маріїнському палаці.

Джо Байден / Фото: Associated Press

Джо Байден / Фото: Associated Press

Джо Байден / Фото: Associated Press

Олена Зеленська, Володимир Зеленський і Джо Байден / Фото: Associated Press

До речі, у ній Байден з'являється вже не вперше. У синьо-жовтому аксесуарі Джо зустрічав Володимира Зеленського у Білому домі у Вашингтоні у грудні минулого року.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Байден доповнив свій діловий образ синьо-жовтою смугастою краваткою, в якому з'явився на зустрічі у травні з власником O'Connor Farms Джеффом О'Коннором і членом палати представників Робіном Келлі у штаті Іллінойс. Тоді він також відвідав ферму, щоб обговорити постачання продуктів харчування і ціни внаслідок путінського вторгнення до України.

Джо Байден / Фото: Associated Press

Джо Байден / Фото: Associated Press

У синьо-жовтій краватці американського президента бачили на початку липня на Південній галявині Білого дому поряд із дружиною перед його поїздкою до Клівленда.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

А в серпні Байден із родиною прибув на приватний острів Кіава у Південній Кароліні у відпустку. Із літака він вийшов у синьо-жовтій краватці.

Джо Байден / Фото: Associated Press

Джо Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джо Байден відвідав Варшаву. Там він зустрівся із президентом Польщі Анджеєм Дудою і виступив з промовою.

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