Кредит під заставу авто як інструмент для сильної і незалежної Новини компаній

Кредит під заставу авто як інструмент для сильної і незалежної Новини компаній

Безумовно, кредитами потрібно вміти користуватися, інакше з потенційно зручного фінансового інструменту вони швидко перетворяться в кабалу, яка надовго затягне вас в боргову яму з солідними переплатами, пенями і штрафами.

З іншого боку, якщо все заздалегідь продумати, вибрати надійного кредитора, оцінити свої можливості і не витрачати гроші на явну нісенітницю, той же кредит пiд заставу авто може стати справжньою паличкою-виручалочкою.

У тому числі для сильних і незалежних представниць прекрасної статі, які сидять за кермом своїх "залізних коней".

Зручно чи ні?

Очевидна перевага заставних кредитів - це знижена планка вимог до позичальника. Кредитор в будь-якому випадку поверне свої гроші і відсотки, нехай йому і доведеться реалізувати заставу за ринковою ціною. Тому і вимоги знижуються - якщо у вас є, що дати в заставу, і ця застава ліквідний, то кредитор видасть вам гроші (50-80% ринкової вартості авто).

Чи зручно це? Звісно. Не потрібно підтверджувати свої джерела доходу, доводити стабільність свого фінансового становища, сподіватися на високий кредитний ліміт. У "небанківські" організаціях перевірка позичальника і оцінка застави можуть проходити досить швидко - протягом дня або навіть декількох годин.

Як не бути обдуреною?

Щоб не переживати за авто, залишений в заставу, не платити чомусь виросли відсотки і незрозумілі штрафи, а після виплати тіла кредиту і відсотків швидко повернути права власності на авто, потрібно вибрати надійного кредитора.

Переконайтеся, що компанія, будь то банк або хтось ще, працює в правовому полі українського законодавства, укладає зрозумілі і прозорі договори, залучаючи і нотаріуса, і адекватного оцінювача автомобілів.

Плюс, якщо сам автомобіль залишиться в користуванні у власника. Так, на нього накладаються обмеження, а документи можуть передаватися на зберігання кредитору, але це явно безпечніше і спокійніше, ніж переживати за свій транспорт, що стоїть на майданчику.

Також пам'ятайте, що процентні ставки по таким кредитами не будуть мінімальними. Якщо у вас є час і можливість, не виключено, що вам вигідніше оформити споживчий або цільовий кредит у банку.

"Кронвест": 20 років досвіду кредитування

Якщо ви знайшли надійного партнера, який націлений на прозоре і легітимне співпрацю, то кредит під заставу авто може стати корисним фінансовим інструментом.

У цьому контексті хочеться згадати компанію "Кронвест", яка працює вже 20 років, першою запустила програму кредитування, коли ТС залишається у власника, а зараз анонсувала акцію з пільговою процентною ставкою 1% в місяць.

Детальніше про роботу компанії з 2000 року і про кредити під заставу авто дізнайтеся на сайті

https://cronvest.com/.

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