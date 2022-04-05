Кремлівський "фюрер" багатший за Білла Гейтса: що ще ви не знали про розкішне життя Путіна

Кремлівський "фюрер" багатший за Білла Гейтса: що ще ви не знали про розкішне життя Путіна

Добре живе в Росії лише Путін і ті, хто в нього на побігеньках.

Про любов кремлівського диктатора Путіна до "важкого" люксу ми вже розповідали ось у цьому матеріалі. За даними західних ЗМІ, статки президента РФ оцінюються в 150 мільярдів фунтів стерлінгів. Напевно, тому російський народ живе так бідно, а окупанти біжать додому, прихопивши з собою техніку, прикраси та навіть спідню білизну українських жінок.

Критики стверджують, що Володимир Путін живе як король завдяки своєму надзвичайному багатству, витрачаючи гроші на парк яхт, автомобілів та президентських палаців. Сам диктатор, зрозуміло, применшує своє багатство, стверджуючи, що отримує скромну заробітну плату, еквівалентну 100 000 фунтів стерлінгів, і стверджуючи, що він володіє лише однією ділянкою землі, а також двома квартирами та трьома автомобілями.

Володимир Путін / Getty Images

Однак фотографії, опубліковані 2018 року, доводять, що Путін володіє розкішними яхтами, особняками та колекцією годинників, які, як пише dailystar.co.uk, були отримані від інвестицій в енергетику.

Білл Браудер, співзасновник інвестиційного фонду Hermitage Capital Management, підтримує твердження про те, що насправді статки президента становить близько 150 мільярдів фунтів стерлінгів. Це означає, що кремлівський "фюрер" багатший, ніж глава Microsoft Білл Гейтс (його статки оцінюються в 134,1 мільярда доларів) і в 33 рази багатші за експрезидента США Дональда Трампа.

Білл Гейтс / Getty Images

Російський політик Борис Нємцов ще 2012 року у співавторстві з Леонідом Мартинюком презентував доповідь "Життя раба на галерах. Палаци, яхти, автомобілі, літаки та інші аксесуари" Путіна. За інформацією авторів доповіді, у розпорядженні президента РФ перебуває 20 палаців та вілл, з них дев'ять резиденцій з'явилися за останні 12 років (на момент публікації доповіді). В авіапарк глави держави, за підрахунками авторів доповіді, входить 43 літаки та 15 вертольотів вартістю 1 млрд доларів. Флотилія президента включає чотири судна загальною вартістю 3 млрд руб.

Getty Images

У доповіді містяться твердження, що 11 екземплярів годинників, з якими на руці Путін з'являвся на публіці, коштують 22 млн руб., а це становить шість річних зарплат глави держави. Тоді автори доповіді зробили висновок, що Путін маніакально чіпляється за владу, бо звик до способу життя, який порівнюють із життям монархів країн Перської затоки.

Розкішне життя Путіна, Фото: East2West

Тоді ж речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що все перераховане майно не належить особисто Путіну, а перебуває у власності держави.

Нагадаємо, 2015 року Бориса Нємцова було застрелено на Великому Москворецькому мосту в Москві в ніч проти 28 лютого.

Борис Нємцов / Associated Press

Також Путін має великий особняк прямо на березі Чорного моря, вартість якого становить близько 762 мільйона фунтів стерлінгів.

Розкішне життя Путіна, Фото: East2West

Ось тільки користуватися всіма цими благами, накраденими за свої незліченні президентські терміни, кремлівський "фюрер" не може, бо панічно боїться померти і ховається в бункері. А багато експертів уже зараз переконані, що саме в бункері й закінчиться життя Путіна.

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