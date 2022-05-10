Кремлівський шизофренік: топ-5 параноїдальних звичок Путіна

Недаремно кажуть, що президент РФ Володимир Путін одержимий параноїдальними ідеями. З одного боку, йому здається, що він все ще може захопити Україну, а з іншого — диктатор панічно боїться всього, що його оточує.

Саме тому він сідає за багатометрові столи на переговорах та на самоті покладає квіти. Ми вирішили детальніше розібратися у тому, чого ще боїться Путін.

Володимир Путін, парад 9 травня у Москві / Фото: Associated Press

Коли наближалося 30 квітня, в усіх пабликах у соцмережах трубили, що непогано було б, щоб "фюрер" повторив долю свого кумира Адольфа Гітлера і випустив собі кулю в чоло, сидячи у своєму бункері. Але Путін боягуз, про це публічно говорив його колишній однокурсник та радянський розвідник, Юрій Швець у своїх відео на YouTube. Він переконаний, що Путін дуже сильно боїться за своє життя і має гіпертрофований інстинкт самозбереження, який може трансформуватися у психологічну чи навіть у психічну проблему.

Гітлер та Путін / Фото: Associated Press

Довіряє лише чоловікам

За словами джерел, наближених до голови президентської охорони, Путін дуже боїться замаху на своє життя. А ще взагалі не довіряє жінкам. У його оточенні лише чоловіки – водії, прибиральники, садівники та, звісно ж, охоронці і навіть кухарі. Навіть дивно, що всі довкола говорять про стосунки Путіна з гімнасткою Кабаєвою, яка нібито народила йому дітей. А днями політтехнолог Михайло Шейтельман взагалі припустив, що Путін – людина з гомосексуальними нахилами, а Кабаєва – це просто операція з прикриття ФСБ.

Боїться бути отруєним

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Диктатор дуже боїться бути отруєним, тому вся їжа, яка подається до столу, попередньо сервується в пластикові бокси зі стікерами, на яких зазначено час і прізвище людини, яка цю їжу приготувала. Видання The Daily Beast ще в березні писало, що за словами джерел, Путін у лютому 2022 року нібито звільнив близько 1000 осіб — від кухарів до секретарів і охоронців, які задовольняли його повсякденні особисті та професійні потреби, і замінив їх новими співробітниками, більш надійними.

Носить із собою "захисну валізу"

Пам'ятаєте появу Путіна на похороні Жириновського, коли один із охоронців президента під час церемонії тримав у руці валізку, яка досить серйозно налякала журналістів. Тоді видання Daily Mail опублікувало статтю, в якій стверджувалося, що ця валіза — та сама валіза з ядерною кнопкою, якою Путін лякає весь світ. Насправді виявилося, що це далеко не перша поява Путіна з валізою, точніше, з охоронцем, який тримає в руках валізу. Більше того, Путін завжди ходить із охороною "на валізах". І валіза ця справді не проста – це складні броньовані щити, якими при нагоді повинні закрити Путіна його охоронці. Саме з цієї причини охорони та валіз кілька.

Покладає квіти лише на самоті

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Повертаючись до теми похорону Жириновського, де Путін був присутній поки що тільки, як гість, ви напевно помітили, що було вжито особливих заходів безпеки. Президент приїхав на прощання одним із перших і увійшов до зали, де крім нього і покійного на той момент нікого не було — навіть почесної варти та родичів, які чекали в сусідньому приміщенні. У російських ЗМІ писали, що це через те, що щодо Путіна все ще діють коронавірусні обмеження. Але очевидно, що причини не лише у них. На самоті він покладає квіти і в інших місцях.

Жодного близького контакту

Стіл Путіна / Фото: Associated Press

Пригадуєте "золотий стіл" кремлівського лідера. Той самий 6-метровий, дерев'яний та з профілями із сусального золота, за яким Путін зазвичай проводить зустрічі зі світовими лідерами різного рівня. Багато хто думав, що головне завдання такого столу – дистанціювати Путіна від його гостей за часів пандемії. Але журналісти знайшли дизайнера столу, який розповів, що довжина цього виробу не має нічого спільного з пандемією. А сам стіл було зроблено ще 25 років тому. А якщо врахувати, що президент використовує в роботі й інші дуже довгі столи, то боїться він, швидше, не коронавірусу, а ножа в спину від свого ж оточення.

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