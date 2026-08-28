Кремовий шовк, лаконічний дизайн і вишивка: якою була весільна сукня королеви Норвегії Соні

Гаральд і Соня у день весілля, 1968 рік / © Getty Images

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29 серпня 1968 року відбулося королівське весілля — одружилися кронпринц Гаральд і Соня Гаральдсен. Це була особлива подія для Норвегії і королівської родини, адже наречений був спадкоємцем престолу.

Гаральд і Соня у день весілля, 1968 рік / © Getty Images

У день свята Осло було прикрашене прапорами та квітами, а на вітринах багатьох магазинів були виставлені фотографії та монограма кронпринца і новоспеченої кронпринцеси. Майже 3 000 військовослужбовців, які представляли всі види збройних сил, вишикувалися уздовж маршруту процесії від Королівського палацу до Ослоського кафедрального собору. На церемонію було запрошено близько 850 гостей, а собор прикрасили понад 2 500 троянд, маргариток, фрезій, запашного горошку та гладіолусів.

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Гаральд і Соня у день весілля, 1968 рік / © Getty Images

Весільна сукня нареченої була лаконічною і елегантною. У вбрання був приталений ліф, який переходив у розкльошену спідницю з невеликим шлейфом. Рукави завдовжки три чверті розширювалися до манжет, а круглий виріз був оздоблений піднятим коміром. Сукня також мала довгий шлейф, прикріплений на плечах, який повторював розкльошені лінії спідниці.

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Сукню було виготовлено із сиберліну — шовкової тканини кремового кольору, що підкреслювала форму вбрання. Манжети та комір прикрашала вишита облямівка з маленькими тканинними розетками й листочками, перлинами та кристалами.

Гаральд і Соня у день весілля, 1968 рік / © Getty Images

Весільна фата, виготовлена з тюлю, була такої самої довжини, як і шлейф, і кріпилася за допомогою розетки зі штучних білих квітів. Квіти в розетці відповідали квітам, використаним у вишивці на рукавах і комірі. Весільний букет складався з троянд, фрезій, конвалій та орхідей. Від тіари Соня відмовилася.

Гаральд і Соня у день весілля, 1968 рік / © Getty Images

Король Гаральд V пішов з життя у віці 89 років 28 серпня 2026 року — за день до річниці свого весілля. З Сонею вони пробули у шлюбі 58 років.

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