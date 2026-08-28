ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
107
Час на прочитання
2 хв

Кремовий шовк, лаконічний дизайн і вишивка: якою була весільна сукня королеви Норвегії Соні

Пара прожила у шлюбі 58 років у якому народилося двоє дітей.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Гаральд і Соня у день весілля, 1968 рік

Гаральд і Соня у день весілля, 1968 рік / © Getty Images

29 серпня 1968 року відбулося королівське весілля — одружилися кронпринц Гаральд і Соня Гаральдсен. Це була особлива подія для Норвегії і королівської родини, адже наречений був спадкоємцем престолу.

Гаральд і Соня у день весілля, 1968 рік / © Getty Images

Гаральд і Соня у день весілля, 1968 рік / © Getty Images

У день свята Осло було прикрашене прапорами та квітами, а на вітринах багатьох магазинів були виставлені фотографії та монограма кронпринца і новоспеченої кронпринцеси. Майже 3 000 військовослужбовців, які представляли всі види збройних сил, вишикувалися уздовж маршруту процесії від Королівського палацу до Ослоського кафедрального собору. На церемонію було запрошено близько 850 гостей, а собор прикрасили понад 2 500 троянд, маргариток, фрезій, запашного горошку та гладіолусів.

Гаральд і Соня у день весілля, 1968 рік / © Getty Images

Гаральд і Соня у день весілля, 1968 рік / © Getty Images

Весільна сукня нареченої була лаконічною і елегантною. У вбрання був приталений ліф, який переходив у розкльошену спідницю з невеликим шлейфом. Рукави завдовжки три чверті розширювалися до манжет, а круглий виріз був оздоблений піднятим коміром. Сукня також мала довгий шлейф, прикріплений на плечах, який повторював розкльошені лінії спідниці.

Сукню було виготовлено із сиберліну — шовкової тканини кремового кольору, що підкреслювала форму вбрання. Манжети та комір прикрашала вишита облямівка з маленькими тканинними розетками й листочками, перлинами та кристалами.

Гаральд і Соня у день весілля, 1968 рік / © Getty Images

Гаральд і Соня у день весілля, 1968 рік / © Getty Images

Весільна фата, виготовлена з тюлю, була такої самої довжини, як і шлейф, і кріпилася за допомогою розетки зі штучних білих квітів. Квіти в розетці відповідали квітам, використаним у вишивці на рукавах і комірі. Весільний букет складався з троянд, фрезій, конвалій та орхідей. Від тіари Соня відмовилася.

Гаральд і Соня у день весілля, 1968 рік / © Getty Images

Гаральд і Соня у день весілля, 1968 рік / © Getty Images

Король Гаральд V пішов з життя у віці 89 років 28 серпня 2026 року — за день до річниці свого весілля. З Сонею вони пробули у шлюбі 58 років.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie