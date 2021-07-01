Крига скресла: принци Вільям і Гаррі поспілкувалися напередодні відкриття статуї їхньої матері Діани

Сьогодні брати повинні зустрітися на відкритті статуї в затонулому саду Кенсінгтонського палацу.

Як повідомляє видання Daily Mail і кореспондентка Ребекка Інгліш, зокрема, лід у стосунках братів розтопила нещодавня перемога збірної Англії над збірною Німеччини в рамках Чемпіонату Європи з футболу.

Кейт і Вільям з сином Джорджем на Вемблі / Getty Images

Після матчу, а принц Вільям був присутній на стадіоні Вемблі разом з дружиною Кетрін і сином Джорджем, спілкувався з братом Гаррі з приводу перемоги команди. Джерела близькі до братів кажуть, що поки що повернути колишній рівень стосунків і довіри одне до одного на цьому етапі неможливо. Але сьогодні, в день народження їхньої матері принцеси Діани, Вільям і Гаррі виступатимуть на відкритті її статуї єдиним фронтом.

Герцогиня Кембриджська, яка, як було заявлено раніше мала бути присутньою на заході, залишиться вдома. У пресі пишуть, що цього дня вкрай важливо зосередитися виключно на фігурах братів. Кожен з них на заході повинен буде виголосити промову.

Принц Вільям і принц Гаррі / Associated Press

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Нагадаємо, Вільям і Гаррі не спілкувалися з дня похорону принца Філіпа. А ворожнеча між ними сталася після того, як Сассекси оголосили про свій вихід з королівської сім'ї, після чого Гаррі і Меган дали кілька інтерв'ю, в яких принц розповів про тяжке життя в королівській родині, стосунки з батьком і "пастку", в якій на його думку перебуває його брат Вільям.

Принци Вільям і Гаррі / Associated Press

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