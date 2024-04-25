Кріс Дженнер отримала несподіваний подарунок від Меган Маркл

Бізнесвумен і мама Кім Кардашян — Кріс Дженнер — в Instagram Storis опублікувала фото банки джему обмеженого випуску, який Меган випустила під своїм новим брендом American Riviera Orchard.

Її банка варення була номером 13 із 50, розісланих іншим впливовим гурманам. Також у подарунковий кошик входив приголомшливий набір вирощених у домашніх умовах лимонів та біла картка, де було каліграфічно написано ім'я отримувача – Кріс Дженнер. Мабуть, Меган сама писала листівки, оскільки відомо, що у ранні роки своєї акторської кар'єри вона брала уроки каліграфії.

"Дякую @americanrivieraorchard", додавши лимонно-жовтий смайлик у вигляді серця", — написала Кріс у сторіз подарунка від герцогині Сассекської.

Меган Маркл зробила подарунок Кріс Дженнер / Фото: Крис Дженнер/Instagram

Таку ж банку саму банку джему отримала від Меган Маркл і модель Кріссі Тейген. Вона поділилася в блогу роликом, як готує закуску з використанням джему дружини принца Гаррі і повідомила, що не їла нічого смачнішого цього тижня.

Читайте також: