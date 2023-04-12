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Крісло для коронації Чарльза III відреставрували та повернули до Вестмінстерського абатства (фото)

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Крісло для коронації Чарльза III відреставрували та повернули до Вестмінстерського абатства (фото)

Коронаційне крісло / Фото: Associated Press

Коронаційне крісло, в якому буде коронований король Чарльз III, вже доставили до Вестмінстерського абатства.

Ще у березні під час підготовки до урочистої події крісло відправили на реставрацію. І ось воно вже відреставроване та повернуте до абатства.

Коронаційне крісло / © Associated Press
Коронаційне крісло / Фото: Associated Press

Це крісло почали використовувати понад 700 років тому. Воно було створено на замовлення короля Едуарда I із древнього коронаційного каменю шотландських королів, а також майстерно прикрашене кольоровим склом та візерунками у вигляді птахів та листя, а також золотими левами на кожному розі.

Король Чарльз III стане 40-м монархом, який буде коронований у Вестмінстерському абатстві 6 травня 2023 року.

Коронаційне крісло / © Associated Press
Коронаційне крісло / Фото: Associated Press

Абатство використовувалося як коронаційна церква Великої Британії з часів Вільгельма Завойовника 1066 року, за винятком королів Едуарда V і Едуарда VIII, які не були короновані. Побачимо ми і фотографії Чарльза у цьому самому кріслі.

Вестмінстерське абатство / © Associated Press
Вестмінстерське абатство / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в якій кареті король та королева вирушать на свою коронацію.

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Дата публікації
Перегляди
20
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