Крісло для коронації Чарльза III відреставрували та повернули до Вестмінстерського абатства (фото)

Коронаційне крісло, в якому буде коронований король Чарльз III, вже доставили до Вестмінстерського абатства.
Ще у березні під час підготовки до урочистої події крісло відправили на реставрацію. І ось воно вже відреставроване та повернуте до абатства.
Це крісло почали використовувати понад 700 років тому. Воно було створено на замовлення короля Едуарда I із древнього коронаційного каменю шотландських королів, а також майстерно прикрашене кольоровим склом та візерунками у вигляді птахів та листя, а також золотими левами на кожному розі.
Король Чарльз III стане 40-м монархом, який буде коронований у Вестмінстерському абатстві 6 травня 2023 року.
Абатство використовувалося як коронаційна церква Великої Британії з часів Вільгельма Завойовника 1066 року, за винятком королів Едуарда V і Едуарда VIII, які не були короновані. Побачимо ми і фотографії Чарльза у цьому самому кріслі.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, в якій кареті король та королева вирушать на свою коронацію.
Читайте також:
- Король Чарльз III порушив королівську традицію заради онука
- Букінгемський палац показав, який вигляд має запрошення на коронацію короля Чарльза ІІІ
- Напередодні коронації Чарльза III: згадуємо, як коронували його матір — королеву Єлизавету II
- Напередодні коронації Чарльза III: згадуємо, як коронували його діда – короля Георга VI