Криза у шведському королівстві: кронпринцеса Вікторія на межі розлучення з чоловіком

Неспокійно нині у шведському королівстві. Преса рясніє заголовками про те, що спадкова принцеса Вікторія, старша дочка короля Карла Густава, перебуває на межі розлучення з чоловіком принцом Даніелем. Пара одружилася майже 12 років тому і намагається врятувати стосунки, відвідуючи психолога.

Шведські журналісти поспілкувалися з кількома наближеними до принцеси людьми та з'ясували, що Вікторія погано почувається і вкрай розчарована у Даніелі. Не виключає принцеса і можливе розлучення.

"Це дуже серйозний крок у її становищі", — кажуть друз сім'ї, і додає: "Я б сказав, що це верхівка айсберга, давно є проблеми, про які люди не здогадуються. Чесно кажучи, мені здається дивним, що вона терпіла стільки часу. Він не був добрий до неї", - пише stoppapressarna.se.

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / Associated Press

Говорять, що кронпринцеса розплакалася під час парної терапії з принцом Даніелем. Саме 44-річна кронпринцеса намагається врятувати стосунки із 48-річним чоловіком.

Весілля Даніеля та Вікторії відбулося 19 червня 2010 року, у 34-ту річницю одруження батьків принцеси. Це стало щасливою подією не тільки для кронпринцеси Вікторії, але і її молодшої сестри принцеси Мадлен, вона на той час уже багато років перебувала у стосунках, але згідно з королівським протоколом не могла вийти заміж доти, доки цього не зробить її старша сестра.

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / Associated Press

Крім того, ЗМІ запевняють, що король Швеції Карл Густав був би прихильний до майбутнього розлучення дочки з чоловіком, тому що він, як і раніше, не переконаний у придатності Даніеля для принцеси. Спочатку король був проти їхнього шлюбу, оскільки мріяв видати заміж дочку за принца данського Фредеріка.

Кронпринцеса Вікторія та король Карл Густав / Associated Press

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