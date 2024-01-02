Кронпринц Фредерік: що відомо про нового короля Данії

У новорічну ніч мати кронпринца – королева Данії Маргрете II заявила, що зрікається престолу на користь свого старшого сина. 14 січня 2024 року Фредерік стане новим королем Данії.

Нині кронпринцу Фредеріку 55 років. Він одружений на австралійці Мері Дональдсон, яка 2004 року після їхнього весілля отримала титул кронпринцеси Мері, графині Монпеза. У пари є четверо дорослих дітей, старший з яких – принц Крістіан – тепер є першим у лінії наслідування данського престолу.

Королева Магртере II та кронпринц Фредерік / Фото: Getty Images

Раннє життя та дитинство Фредеріка

Старший син королеви народився 26 травня 1968 року в результаті екстреного кесаревого розтину в Національній Королівській Лікарні в Копенгагені. Хлопчика назвали на честь його діда і на той момент короля Фредеріка ІХ. Його було охрещено через місяць 24 червня 1968 року в церкві Голмен. Він став спадковим принцом Данії, коли його мати Маргрете II зійшла на престол 14 січня 1972 року. Також він має молодшого брата — принца Данії Йоагіма.

Кронпринц Фредерік / Фото: Getty Images

Навчання та робота

Навчався майбутній король у початковій школі в Сколе Кребса, а також деякий час здобував приватну освіту в палаці Амалієнборг. У старших класах принц відвідував школу-інтернат у Нормандії на півночі Франції. 1986 року Фредерік закінчив гімназію Ерегард. У шкільні роки він був дуже сором'язливою дитиною і впоратися з цим йому допомогло навчання у школі та соціалізація. Крім рідної данської, він вільно розмовляє французькою (мова його батька), англійською та німецькою мовами. Пізніше Фредерік закінчив курс політології в Орхуському університеті (має ступінь магістра) і рік відучився в Гарвардському університеті, також вивчаючи цей самий предмет. Фредерік пропрацював три місяці у данській місії ООН у Нью-Йорку 1994 року. А від 1998 до 1999 року був призначений першим секретарем посольства Данії в Парижі.

Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

Військова служба

Як і належало майбутньому спадкоємцю принц Фредерік пройшов військове навчання та підготовку у всіх трьох службах, а саме як водолаз в елітних військово-морських силах спеціальних операцій Фремандскорпсет. А також навчався у данському королівському оборонному коледжі, продовжуючи працювати в оборонних службах і в період 2002–2003 років служив штабним офіцером у Командуванні оборони Данії, а від 2003 року – старшим викладачем Інституту стратегії Данського королівського оборонного коледжу.

Шлюб та діти

Кронпринц Фредерік і кронпринцеса Мері в день заручин / Фото: Getty Images

Зі своєю майбутньою дружиною Мері Дональдсон кронпринц Фредерік познайомився у Сіднеї під час Олімпійських ігор 2000 року. Одна ворожка передбачила Мері, що та зустріне успішного іноземця, який підкорить її серце. Їхня перша зустріч відбулася в барі Slip Inn Сіднеї.

Роман спалахнув миттєво, якийсь час вони просто переписувалися, а потім через рік данська преса дізналася, що принц зустрічається з іноземкою. Треба сказати, що королева одразу схвалила кандидатуру Мері на роль нареченої спадкоємця престолу, хоча була дуже вибірковою у виборі сина. 8 жовтня 2003 року королева Маргрете дала згоду на шлюб Фредеріка та Мері. Весілля пара зіграла 14 травня 2004 року.

Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / Фото: Associated Press

У пари четверо дітей: Крістіан (нар. 15 жовтня 2005 р.), Ізабелла (нар. 21 квітня 2007 р.) та близнюки Вінсент та Жозефіна (нар. 8 січня 2011 р.).

Кронпринц Фредерік, принц Крістіан та кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

14 січня 2024 року, коли Фредерік офіційно зійде на престол і стане королем, його дружина стане новою королевою-консортом Мері, а їхній старший син – кронпринцем Крістіаном, першим у лінії наслідування данського престолу.

Данська королівська родина з дітьми / Фото: Getty Images

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