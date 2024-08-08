Кронпринц Гокон порушив мовчання після того, як його пасинок опинився за ґратами

Спадкоємець норвезького престолу, кронпринц Гокон, вперше виступив із заявою про затримання своого пасинка після інциденту в Осло.

Маріус Борг Гейб'ю – старший син кронпринцеси Норвегії Метте-Маріт, дружини кронпринца Гокона і матері його дітей. Днями стало відомо, що 27-річного парубка затримала поліція після інциденту на домашній вечірці, де він був з компанією.

Маріусу було висунуто попередні звинувачення у завдаванні тілесних ушкоджень 20-річній дівчині та спричинення шкоди помешканню. Він провів під вартою понад 30 годин, перш ніж був звільнений.

Маріус Борг Гейб'ю і його мати кронпринцеса Метте-Маріт / Фото: Getty Images

Тим часом кронпринц Гокон учора прибув до Парижа на Олімпійські ігри і порушив мовчання щодо інциденту, назвавши його "серйозним питанням". Гокон заявив норвезьким журналістам:

"Це серйозна справа, коли поліція залучена до неї таким чином, але водночас мені не варто вдаватися в подробиці цієї справи", – сказав кронпринц, пише express.co.uk.

Спадковий принц сказав, що його дружина Метте-Маріт не приєдналася до нього в Парижі і залишилася вдома, додавши: "В нашій родині, як і у всіх сім'ях, іноді важливо бути вдома. Цього разу я поїхав, а вона залишилася вдома".

Кронпринц Гокон на Олімпіаді в Парижі / Фото: Associated Press

Хоча раніше норвезький палац підтвердив, що Метте-Маріт відклала заплановану поїздку до Парижа, причину перенесення не було названо.

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