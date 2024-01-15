Кронпринц Хусейн опублікував ніжне фото зі своєю дружиною принцесою Раджвою

Кронпринц Хусейн показав у своєму блогу в Instagram кадри з їхньої з принцесою Раджвою поїздки до Сінгапуру.

На одному зі знімків пара зображена поруч одне з одним. А в підписі до фото йдеться: "Вкрасти момент у напружений день".

Цього дня принцеса Раджва носила сукню-міді з квітковим принтом від Karen Millen, її волосся було розпущене і укладене локонами, красиво спадало з плечей, а на обличчі був легкий денний макіяж. Принц Хусейн був у білій сорочці і вочевидь у піджаку, який зняв, щоб зробити таке невимушене фото.

Кронпара Йорданії також опублікувала відео, в якому показала, як проходила ця насичена перша поїздка за кордон у новому році.

"Насичена програма в Сінгапурі, орієнтована на обмін знаннями в галузі технічної та професійної освіти та навчання, розвитку технологій, адміністративної реформи, розвитку туризму та розширення економічних можливостей", — підписав відео син королеви Ранії.

Нагадаємо, раніше ми показували вам ще один образ Раджви з поїздки до Сінгапуру.

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