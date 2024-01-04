Кронпринцеса Мері у компанії королеви Маргрете II влаштувала прийом у королівському палаці

Спадковий принц Фредерік і спадкова принцеса Мері разом із королевою Маргрете II панували на урочистому новорічному прийомі на честь дипломатичного корпусу.

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік з королевою Маргрете II / Фото: Getty Images

Кронпринцеса Мері, яка від 14 січня стане новою королевою-консортом Данії, сяяла цього вечора у сукні Julie Fagerholt Heartmade темно-синього кольору, їй до тону підібрала клатч Quidam Bags і взула туфлі Jimmy Choo.

Волосся принцеси було зібране в красиву зачіску і заколоте шпильками, у вухах виблискували квіткові сережки з діамантами Bruunrasmussen, а в макіяжі майбутня королева підкреслила чорною підводкою очі та нюдовою помадою губи. На пальці Мері виблискувала каблучка з рубрином і на нігтях був бордовий манікюр.

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Кронпринц Фредерік, який незабаром стане королем Данії, був одягнений у військову форму. А його мати королева Маргрете II була у бордовому костюмі з хутряним коміром та манжетами.

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / Фото: Getty Images

Нагадаємо, днями королівський палац оголосив під яким ім'ям зійде на трон кронпринц Фредерік.

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