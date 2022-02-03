Кронпринцеса Мері з дітьми нагодувала пінгвінів у Копенгагенському зоопарку

5 лютого данській кронпринцесі Мері виповнюється 50 років. З цієї нагоди в Данії відбувається низка заходів за участю Її королівської Високості та членів її сім'ї.

Вчора принцеса Мері, як покровителька Копенгагенського зоопарку разом із дітьми — принцом Вінсентом та принцесою Жозефіною відвідали зоопарк, щоб покласти перший дерн у "Австралійський сад Мері", який був відкритий з нагоди 50-річчя кронпринцеси.

На Мері цього дня було картате темно-синє пальто від Hobbs, під яким було видно светр із високою горловиною та чорні штани-кльош.

Кронпринцеса Мері / Getty Images

Під час візиту королівська родина мала змогу погодувати пінгвінів усередині пінгвінового комплексу та потримати змію в Zoolab разом із першокласником школи Оле Ремера, після чого екскурсія пройшла через Tropezoo до кенгуру-центру, який є існуючою частиною "Австралійського саду Мері".

Кронпринцеса Мері / Getty Images

Також Мері з дітьми відвідали місце, де буде створено новий зелений комплекс, в якому житимуть краєвиди тварин з батьківщини кронпринцеси. Нагадаємо, Мері народилася та виросла в Австралії. А до Данії переїхала 2003 року після заручин із сином королеви Маргрете II – кронпринцем Фредеріком.

Кронпринцеса Мері / Getty Images

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