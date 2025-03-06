Кронпринцеса Метте-Маріт не може виконувати королівські обов'язки, як раніше: що сталося

Кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт змінить свої королівські обов'язки, оскільки її хронічний легеневий фіброз прогресує, оголосив королівський дім Норвегії. Про діагноз майбутньої королеви стало відомо 2018 року.

"У Її Королівської Високості кронпринцеси Метте-Маріт хронічне захворювання легеневий фіброз і він прогресує. У кронпринцеси є щоденні симптоми і нездужання, які впливають на її здатність виконувати свої обов'язки. Кронпринцесі потрібно більше відпочивати, і її розпорядок дня змінюється. Це означає, що зміни в її офіційному розкладі можуть відбуватися частіше і в короткі терміни, ніж ми звикли", — йдеться у повідомленні палацу.

Кронпринц Гокон та кронпринцеса Метте-Маріт / Фото: Getty Images

Також наголошується, що принцеса Метте-Марі має намір продовжувати свою роботу і що її графік зміниться відповідно до її поточних потреб. Нагадаємо, вчора, 5 березня, принцеса відвідала медичних клоунів у лікарні Уллєвал в Осло. На заході Метте-Маріт з'явилася у білому трикотажному джемпері, бордових штанях-кльош зі стрілками та сірому пальто, на якому була пришпилена брошка у вигляді метелика з діамантами. Метте-Маріт приїхала, щоб подивитися, як клоуни лікарні (професійні актори, які проходять спеціальну підготовку) піднімають настрій дітям, які там проходять лікування.

Кронпринцеса Метте-Маріт / Фото: Getty Images

"Спадкова принцеса має сильне бажання продовжувати працювати, і тому ми організуємо її офіційну програму в майбутньому найкращим чином, щоб її здоров'я і робота могли поєднуватися", — повідомили в королівському будинку.

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