Кронпринцеса Метте-Маріт не виконуватиме королівських обов'язків: норвезький палац зробив заяву

Норвезький королівський двір повідомив виданню People, що кронпринцеса Метте-Маріт зараз перебуває на лікарняному.

"Метте-Маріт поки що не виконуватиме своїх королівських обов'язків через побічні ефекти ліків, які її Королівська Високість приймає для лікування свого хронічного захворювання легень.

Вона перебуває на лікарняному, спочатку на тиждень, — йдеться у повідомленні. — Її офіційну програму в цей період буде скасовано або відкладено".

Кронпринцеса Метте-Маріт та кронпринц Гокон / Фото: Associated Press

2018 року стало відомо, що у Метте-Маріт діагностовано хронічне захворювання легень — хронічний легеневий фіброз, який виникає, коли легенева тканина покривається рубцями і спричиняє зниження надходження кисню в кров.

"Попередній досвід показав, що ліки можуть викликати побічні ефекти, які можуть мати наслідки для офіційної програми кронпринцеси, — йдеться у заяві королівського дому, опублікованій раніше. — Тому ми вважаємо за необхідне поділитися цією інформацією цього разу. Ми повідомимо вас про зміни в офіційній програмі, якщо це необхідно".

Хронічний фіброз легень є невиліковним і з часом прогресує, проте лікар Метте-Маріт професор Крістіан Б'єро з Національної лікарні каже, що розвиток захворювання в цей період був повільним.

Кронпринцеса Метте-Маріт та кронпринц Гокон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого місяця кронпринцеса зіткнулася з додатковим стресом після того, як її старшого сина Маріуса заарештували і звинуватили в насильстві.

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