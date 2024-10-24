Кронпринцеса Метте-Маріт не виконуватиме королівських обов'язків: норвезький палац зробив заяву

Дружина кронпринца Гокона страждає на хронічне захворювання легень.
Норвезький королівський двір повідомив виданню People, що кронпринцеса Метте-Маріт зараз перебуває на лікарняному.
"Метте-Маріт поки що не виконуватиме своїх королівських обов'язків через побічні ефекти ліків, які її Королівська Високість приймає для лікування свого хронічного захворювання легень.
Вона перебуває на лікарняному, спочатку на тиждень, — йдеться у повідомленні. — Її офіційну програму в цей період буде скасовано або відкладено".
2018 року стало відомо, що у Метте-Маріт діагностовано хронічне захворювання легень — хронічний легеневий фіброз, який виникає, коли легенева тканина покривається рубцями і спричиняє зниження надходження кисню в кров.
"Попередній досвід показав, що ліки можуть викликати побічні ефекти, які можуть мати наслідки для офіційної програми кронпринцеси, — йдеться у заяві королівського дому, опублікованій раніше. — Тому ми вважаємо за необхідне поділитися цією інформацією цього разу. Ми повідомимо вас про зміни в офіційній програмі, якщо це необхідно".
Хронічний фіброз легень є невиліковним і з часом прогресує, проте лікар Метте-Маріт професор Крістіан Б'єро з Національної лікарні каже, що розвиток захворювання в цей період був повільним.
Нагадаємо, минулого місяця кронпринцеса зіткнулася з додатковим стресом після того, як її старшого сина Маріуса заарештували і звинуватили в насильстві.
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