Кронпринцеса Метте-Маріт одягла яскраву сукню на аудієнцію з президентом Володимиром Зеленським

Кронпринцеса Метте-Маріт з'явилася на зустрічі у червоній сукні-сорочці, з рукавами три чверті та поясом на талії. Її біляве волосся було укладене в гарну зачіску, на шиї був кулон, а на зап'ясті кілька браслетів. Макіяж Метте-Маріт мав максимально натуральний вигляд. Кронпринц Гокон був у темно-синьому костюмі, білій сорочці та синій краватці у принт. Президент Зеленський одягнув темні штани та чорний лонгслів із гербом на грудях.

Кронпринцеса Метте-Маріт, кронпринц Гокон та Володимир Зеленський / Фото: Instagram норвезької королівської родини

"Президент України Володимир Зеленський сьогодні зустрівся зі спадковим принцом-регентом у Королівському палаці. На аудієнції також була присутня кронпринцеса Метте-Маріт.

Після аудієнції у Палаці Президент України відвідав Стортинг (парламент Норвегії), де його прийняв речник Масуд Гараххані. Раніше того ж дня він зустрівся з прем'єр-міністром Йонасом Гаром Стере та кількома членами уряду", — йдеться у повідомленні палацу в Instagram.

Кронпринцеса Метте-Маріт, кронпринц Гокон та Володимир Зеленський / Фото: Instagram норвезької королівської родини

Нагадаємо, раніше норвезький королівський палац повідомляв, що кронпринцеса Метте-Маріт не виконуватиме своїх обов'язків, як раніше, а її графік буде скориговано. Це пов'язано зі станом її здоров'я.

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