Кронпринцеса Метте-Маріт після тривожних новин про здоров'я з'явилася на публіці

Кронпринц Гокон та його дружина кронпринцеса Метте-Маріт про здоров'я якої палац нещодавно робив не дуже втішні заяви, разом зі шведською кронпринцесою Вікторією, її чоловіком кронпринцем Даніелем та двома дітьми – принцом Оскаром та принцесою Естель – відвідали гонки серед жінок.

Кронпринц Гокон та кронпринцеса Метте-Маріт, кронпринцеса Вікторія з дітьми принцесою Естель та принцом Оскаром / Фото: Getty Images

Принцеса Метте-Маріт була в чорній куртці і без шапки, а її чоловік Гокон одягнув червоний пуховик і чорну шапку з пумпоном. Принцеса Вікторія також була у куртці і без головного убору. Поруч із ними були зазнімковані діти Вікторії.

У Instagram кронпринцеса опублікувала ще кілька фото із заходу, показавши, як вони вболівали за шведську команду.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Шведська королівська родина/Instagram

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Шведська королівська родина/Instagram

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Шведська королівська родина/Instagram

Раніше, нагадаємо, кронпринцеса та кронпринц Норвегії вже відвідували спортивний захід у Тронгеймі.

Кронпринцеса Метте-Маріт та кронпринц Гокон / Фото: Getty Images

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