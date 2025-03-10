Кронпринцеса Метте-Маріт після тривожних новин про здоров'я з'явилася на публіці

Члени шведської та норвезької королівських сімей відвідали спортивні змагання у Тронгеймі.
Кронпринц Гокон та його дружина кронпринцеса Метте-Маріт про здоров'я якої палац нещодавно робив не дуже втішні заяви, разом зі шведською кронпринцесою Вікторією, її чоловіком кронпринцем Даніелем та двома дітьми – принцом Оскаром та принцесою Естель – відвідали гонки серед жінок.
Принцеса Метте-Маріт була в чорній куртці і без шапки, а її чоловік Гокон одягнув червоний пуховик і чорну шапку з пумпоном. Принцеса Вікторія також була у куртці і без головного убору. Поруч із ними були зазнімковані діти Вікторії.
У Instagram кронпринцеса опублікувала ще кілька фото із заходу, показавши, як вони вболівали за шведську команду.
Раніше, нагадаємо, кронпринцеса та кронпринц Норвегії вже відвідували спортивний захід у Тронгеймі.
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