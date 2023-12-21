Кронпринцеса на знімання не прийшла: який вигляд має різдвяна листівка норвезької королівської родини

На фото, яким поділився королівський палац, зображені король Гаральд V та королева Соня, а також їхній старший син та майбутній король – кронпринц Гокон та його двоє дітей – принцеса Інгрід-Олександра та принц Сверре Магнус. Кронпринцеса Метте-Маріт на зніманнях не була присутня через те, що тоді якраз хворіла на коронавірус.

"Щасливого Різдва всім від представників королівської родини ✨

Різдвяна фотографія цього року була зроблена в Конгссетрі у Воксенколені в Осло. На жаль, кронпринцеса не змогла бути присутньою через коронавірус", — йдеться в підписі до фотографії.

Раніше різдвяну листівку показали іспанські монархи та бельгійська королівська родина.

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