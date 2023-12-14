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Кронпринцеса Вікторія поділилася милим святковим фото своїх підрослих дітей

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Кронпринцеса Вікторія поділилася милим святковим фото своїх підрослих дітей

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель з дітьми / Фото: Getty Images

Кронпринцеса Вікторія напередодні Різдва поділилася святковою фотографією своїх дітей.

В Instagram-акаунті шведської королівської родини опублікували фото 11-річної принцеси Естель та 7-річного принца Оскара, які святкують День Святої Люсії. Сестра і брат були заскочені на знімку в білих сукнях у повний зріст.

Естель була в золотій короні, прикрашеній штучними свічками, а Оскар у білому конічному капелюсі, прикрашеному золотими зірками.

З нагоди свята Естель також тримала кошик зі свіжоспеченим печивом та імбирними пряниками у формі ялинки.

Фотографію зробила сама кронпринцеса Вікторія – майбутня королева Швеції.

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Дата публікації
Перегляди
631
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