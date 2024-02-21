Кронпринцеса Вікторія приїхала до США: розглядаємо чотири нові образи

В перший день візиту кронпара відвідала Скандинавську школу та культурний центр у Сан-Франциско. Для виходу Вікторія обрала шовкову блузку кольору слонової кістки Vesna W Stockholm, спідницю-міді в принт від Maxjenny, взяла з собою маленький клатч-конверт від Stella McCartney і взула туфлі до тону Gianvito Rossi. У вухах принцеса мала сережки з рожевого золота Edblad.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

Вчора подружжя відвідало оглядовий майданчик Золоті Ворота під час свого туру затокою Сан-Франциско в Саусаліто. Там Вікторія з'явилася у бежевому плащі Stutterheim, у штанах, кросівках від Axel Arigato та з вовняним шарфом Bernadotte & Kylberg на шиї.

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / Фото: Getty Images

Того ж дня Вікторія та Даніель разом із шведським міністром міжнародного розвитку Йоганом Форсселлом зустрілися з мером Сан-Франциско Лондон Брід. Цього разу кронпринцеса Вікторія з'явилася на публіці у червоному штанному костюмі The Extreme Collection, під яким була біла сорочка, в руці тримала чорний клатч Vogt, а на шиї у неї був яскравий кольоровий шарф The Silk Vault (до речі, такі аксесуари принцеса останнім часом полюбляє та часто носить). Вікторія взула чорні шкіряні туфлі на підборах і доповнила образ перлинними сережками-висячками Cravingfor.

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / Фото: Getty Images

Увечері на кронпринцесу та на кронпринца чекав інавгураційний прийом нового Генерального консульства Швеції в Музичній консерваторії Сан-Франциско. Вікторія з'явилася на ньому у смарагдово-бузковій сукні на одне плече, поєднуючи з шарфом до тону і маленьким клатчем від Bottega Veneta.

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / Фото: Getty Images

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