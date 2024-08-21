Кронпринцеса Вікторія стала студенткою: що вивчатиме майбутня королева Швеції

19 серпня Королівський будинок Швеції оголосив, що 47-річна кронпринцеса офіційно розпочала спеціальну підготовку офіцерів і що спадкоємиця престолу вирушила на курс, щоб "ще більше зміцнити свої позиції у збройних силах і отримати глибше розуміння тактики, військової науки та військової стратегії", — йдеться у пресрелізі.

У Instagram палацу поділилися і новою фотографією кронпринцеси у військовій формі.

"Навчання є частиною зусиль кронпринцеси щодо постійного розширення своїх знань у рамках підготовки до її майбутньої місії як глава держави", — йдеться у повідомленні.

"З великим нетерпінням сьогодні я продовжую свою військову освіту в Норвезькій академії оборони. Разом з іншими курсантами я, серед іншого, займуся тактикою, військовою наукою та військовою стратегією".

Зараз я прагну спрямувати всю свою енергію на підготовку офіцерів, щоб у майбутньому мати можливість представляти Швецію та Збройні сили якнайкраще.

Я з нетерпінням чекаю на цікавий і корисний час навчання разом із моїми новими однокурсниками!", — написала кронпринцеса.

Нагадаємо, раніше кронпринцеса Вікторія із дітьми з'явилася на святковому заході у Стокгольмі.

Кронпринцеса Вікторія, принцеса Естель та кронпринц Даніель / Фото: Getty Images

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