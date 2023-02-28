Кронпринцеса Вікторія та принцеса Софія разом з українцями відвідали службу

24 лютого у річницю російського вторгнення члени шведської королівської родини взяли участь у молитві за мир, присвяченій річниці початку війни в Україні.

Шведська королівська родина / Фото: Getty Images

Королева Сільвія у білому жакеті та чорній спідниці, кронпринцеса Вікторія у синьому жакеті та плісованій спідниці, а також принцеса Софія у темно-синій сукні міді з рюшами відвідали королівську каплицю у палаці у Стокгольмі.

На службу було також запрошено тимчасових переселенців з України. Діти були одягнені у вишиванки, а дорослі у вишиті сукні та блузи. Деякі жінки одягли червоні намиста, а одна з гостей мала навіть намисто, що нагадує ягоди калини.

Шведська королівська родина / Фото: Getty Images

Нагадаємо, під час Національного дня Швеції король Карл Густав XVI під час свого виступу підтримав Україну, а на трибуні, за якою виступав король, була прив'язана стрічка у квітах українського прапора.

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