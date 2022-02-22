Кронпринцеса Вікторія та її чоловік Даніель зробили офіційну заяву на тлі чуток про своє розлучення

Кронпринцеса Вікторія та її чоловік Даніель зробили офіційну заяву на тлі чуток про своє розлучення

Нещодавно шведська преса рясніла заголовками про те, що кронпринцеса Вікторія, майбутня королева Швеції, на межі розлучення зі своїм чоловіком принцом Даніелем.

Кронпринцеса Вікторія та чоловік принц Даніель опублікували особисте звернення в Instagram, щоб відповісти на "широко поширені негативні чутки" про їхні стосунки.

"Нам стало відомо, що існує широке поширення негативних чуток про наші особисті стосунки. Поширюються чутки про зраду і розлучення, що готується. У звичайних випадках ми не коментуємо чутки. Але щоб захистити нашу сім'ю, ми хочемо раз і назавжди дати зрозуміти, що чутки, які зараз поширюються, абсолютно необґрунтовані.

Вікторія та Даніель", — йдеться у їхній спільній заяві.

Несподіваний крок у відповідь на чутки став величезним сюрпризом для громадськості та привернув увагу всього світу. Вікторія та Даніель пов'язали себе узами шлюбу 19 червня 2010 року, а познайомилися у тренажерному залі, який відвідувала Вікторія. Даніель був його власником та тренером. Історію кохання пари ми вам розповідали ось у цьому матеріалі.

У пари двоє дітей: 9-річна принцеса Естель та 5-річний принц Оскар.

Кронпринцеса Вікторія, кронпринц Даніель та їхні діти / Getty Images

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