Кронпринцеса Вікторія у червоному костюмі, а її дочка – у шубі: шведські монархи вийшли у світ

Майбутня королева Швеції зі своєю сім'єю відвідала захід у день Різдва.

Кронпринцеса Вікторія вчора привітала з Різдвом усіх, хто працює у Швеції у вихідні.

"Вранці напередодні Різдва сім'я спадкової принцеси відвідала співробітників митної служби у Вертагамнені у Стокгольмі. Під час візиту родина спадкової принцеси висловила побажання щасливого Різдва та щасливого Нового року співробітникам митниці, які працюють під час Різдва та майбутніх вихідних", - йдеться в підписі під фотографіями Вікторії та її дітей, а також чоловіка кронпринца Даніеля в Instagram.

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Цього дня кронпринцеса носила червоний приталений жакет із тонким чорним поясом та максіспідницю такого самого кольору, під жакетом у неї була чорна водолазка, волосся вона зібрала в низький пучок і одягла великі золоті сережки. На зап'ясті Вікторія мала годинник і кілька каблучок на пальцях.

Її дочка принцеса Естель була у хутряному пальті кольору екрю Stand Studio Maria, білих колготах та у чорних рукавичках. А маленький принц Оскар одягнув синій джемпер та сині штани у поєднанні з черевиками.

Нагадаємо, на Різдво кронпринцеса теж у червоному вбранні виголосила урочисту різдвяну промову, яку опублікували в соцмережах.

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