Кронпринцеса втрутилася: мати Маріуса Хойбі поговорила із дівчиною її сина, до якої він застосував насильство

Норвезький королівський палац підтвердив, що мати Маріуса Хойбі – кронпринцеса Метте-Маріт розмовляла з його дівчиною Ребеккою Гелберг після інциденту у її квартирі.

20-річна Ребека зазнала спроб насильства, фізичного та психологічного від старшого сина норвезької кронпринцеси. Маріуса заарештували, а незабаром відпустили. Пізніше він випустив заяву, в якій визнав свою провину та перепросив дівчину. Його мати Метте-Маріт зустрілася з жертвою, але з якою метою не повідомляється.

Маріус Хойбі — син кронпринцеси Метте-Маріт / Фото: Getty Images

Юристи коментують норвезькій пресі, що будь-яка розмова Метте-Маріт з потерпілою може розглядатися як вплив, пише seher.no А це передбачає набагато суворіше покарання, ніж положення про тілесні ушкодження, в яких звинувачують її сина. Згідно з не офіційною інформацією, кронпринцеса виявила турботу і людяність у розмові стосовно дівчини, з якою вона теж має певні стосунки.

Зазначимо, що справа про жорстокий інцидент, скоєний Маріусом Хойбі у квартирі його подруги, викликала переполох у всій Європі. Додало це проблем і норвезькій королівській сім'ї.

Маріус Хойбі та його мати кронпринцеса Метте-Маріт / Фото: Getty Images

Маріус – старший син кронпринцеси Метте-Маріт, дружини спадкового принца Гокона, якого вона народила ще до зустрічі з ним. Він не є спадкоємцем престолу, але виховувався, як і молодші діти Метте-Маріт та Гокона згідно з усіма королівськими правилами.

Нагадаємо, раніше ми показували, який вигляд має 20-річна дівчина Маріуса, яка є постраждалою у справі насильства. Маріус Хойбі у своїй заяві повідомив, що вживає кокаїн і тривалий час боровся із залежністю, а також має психічні діагнози та намір пройти реабілітацію.

Маріус Хойби та Ребекка Гелберг

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