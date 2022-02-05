Кронпринцесі Мері - 50 років: данська королівська сім'я показала нові сімейні фото

5 лютого данська кронпринцеса Мері святкує своє 50-річчя.

З нагоди дня народження на офіційній сторінці королівської родини в Instagram було опубліковано нові фото іменинниці та її сім'ї.

На серії знімків Мері позувала з чоловіком — спадкоємцем данського престолу кронпринца Фредеріка, а також чотирьох їхніх дітей: Крістіана, Ізабелли, Вінсента та Жозефіни. Вся сім'я зображена в білих сорочках, проте діти були в джинсах, а Мері та Фредерік у штанях.

Також на сторінці опублікували й марку, яка була зроблена до 50-річчя Мері. На знімку Її Королівська Високість кронпринцеса зазнімкована у традиційному національному костюмі Гренландії.

Проте це ще всі сюрпризи від королівської сім'ї. До дня народження вони також випустили нові офіційні портрети Мері та Фредеріка.

А також портрет, на якому кронпринцеса позує у розкішній вечірній сукні ніжного відтінку та повністю прикрашеній паєтками і бісером. Волосся Мері укладене в елегантну зачіску, на обличчі макіяж, а на руці – культовий браслет The Love Bracelet від Cartier. У дуже схожій сукні нещодавно з'являлася і британська улюблениця — герцогиня Кембриджська Кетрін, проте її вбрання було смарагдового відтінку.

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