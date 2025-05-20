ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
45
Час на прочитання
1 хв

Кронпринц Гокон приїхав з візитом до Києва: з'явилися перші фото та деталі візиту

Спадковий принц Норвегії Гокон приїхав до української столиці з неоголошеним наперед візитом.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кронпринц Хокон

Кронпринц Хокон / © Getty Images

Його зазнімкували на залізничному вокзалі за межами Києва. Передбачається, що прибув принц у район Бучі-Ірпеня, оскільки, як повідомляється на сайті норвезького королівського будинку, кронпринц Гокон відвідав меморіал полеглим захисникам України в Мощуні. Спадковий принц прибув до Києва разом із міністром енергетики Норвегії Тер’є Осландом.

Пізніше у Києві Його Королівська Високість побував у військовому госпіталі.

Кронпринц Гокон / © Getty Images

Кронпринц Гокон / © Getty Images

Візит майбутнього короля Норвегії очевидно демонструє жест підтримки його країни на адресу України, яка понад три роки перебуває у стані повномасштабної війни з Росією.

Кронпринц Гокон / © Getty Images

Кронпринц Гокон / © Getty Images

На жаль, кронпринц не взяв із собою дружину кронпринцесу Метте-Маріт, вона залишилася в Осло з дітьми.

Кронпринц Гокон і міністр енергетики Норвегії Тер’є Осланд / © Getty Images

Кронпринц Гокон і міністр енергетики Норвегії Тер’є Осланд / © Getty Images

Нагадаємо, у квітні до України приїздив принц Гаррі. Молодший син короля Чарльза був у Львові, де відвідав Superhumans Center і залишився у захваті від побаченого. Гаррі обіцяв повернутися до України знову.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie