Кронпринц Гокон приїхав з візитом до Києва: з'явилися перші фото та деталі візиту

Кронпринц Хокон / © Getty Images

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Його зазнімкували на залізничному вокзалі за межами Києва. Передбачається, що прибув принц у район Бучі-Ірпеня, оскільки, як повідомляється на сайті норвезького королівського будинку, кронпринц Гокон відвідав меморіал полеглим захисникам України в Мощуні. Спадковий принц прибув до Києва разом із міністром енергетики Норвегії Тер’є Осландом.

Пізніше у Києві Його Королівська Високість побував у військовому госпіталі.

Кронпринц Гокон / © Getty Images

Візит майбутнього короля Норвегії очевидно демонструє жест підтримки його країни на адресу України, яка понад три роки перебуває у стані повномасштабної війни з Росією.

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Кронпринц Гокон / © Getty Images

На жаль, кронпринц не взяв із собою дружину кронпринцесу Метте-Маріт, вона залишилася в Осло з дітьми.

Кронпринц Гокон і міністр енергетики Норвегії Тер’є Осланд / © Getty Images

Нагадаємо, у квітні до України приїздив принц Гаррі. Молодший син короля Чарльза був у Львові, де відвідав Superhumans Center і залишився у захваті від побаченого. Гаррі обіцяв повернутися до України знову.