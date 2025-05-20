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Кронпринц Гокон приїхав з візитом до Києва: з'явилися перші фото та деталі візиту
Спадковий принц Норвегії Гокон приїхав до української столиці з неоголошеним наперед візитом.
Його зазнімкували на залізничному вокзалі за межами Києва. Передбачається, що прибув принц у район Бучі-Ірпеня, оскільки, як повідомляється на сайті норвезького королівського будинку, кронпринц Гокон відвідав меморіал полеглим захисникам України в Мощуні. Спадковий принц прибув до Києва разом із міністром енергетики Норвегії Тер’є Осландом.
Пізніше у Києві Його Королівська Високість побував у військовому госпіталі.
Візит майбутнього короля Норвегії очевидно демонструє жест підтримки його країни на адресу України, яка понад три роки перебуває у стані повномасштабної війни з Росією.
На жаль, кронпринц не взяв із собою дружину кронпринцесу Метте-Маріт, вона залишилася в Осло з дітьми.
Нагадаємо, у квітні до України приїздив принц Гаррі. Молодший син короля Чарльза був у Львові, де відвідав Superhumans Center і залишився у захваті від побаченого. Гаррі обіцяв повернутися до України знову.